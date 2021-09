Ligue des Champions : Liverpool étrille Porto, le Real Madrid battu par Tiraspol et l'Atlético Madrid renverse l'AC Milan

La deuxième journée de Ligue des Champions se poursuivait ce mardi soir, après la victoire de l'Ajax face au Besiktas et le nul concedé par l'Inter Milan sur la pelouse du Shakhtar (0-0). Pendant que le PSG contre Manchester City, au Parc des Princes, l'autre choc de cette soirée européenne était à San Siro, où l'AC Milan recevait l'Atlético Madrid.

Dominateurs dès le début de la rencontre face à des Colchoneros attentifs, les Rossoneri ouvraient le score par l'intermédiaire de Leao, servi en retrait après un gros travail de Diaz sur la droite du but (1-0, 20). Les choses se sont ensuite compliquées après le deuxième carton jaune reçu par Kessié (29e) et les locaux ont finalement craqué après la pause, après une belle reprise de Griezmann 1-1, (84e) et un penalty de Suarez (2-1, 90e+6). L'AC Milan devra à tout prix s'imposer à Porto pour lancer sa saison européenne.

Désillusion pour le Real Madrid

Dans l'autre rencontre du groupe B, Liverpool s'est tranquillement imposé sur la pelouse de Porto. Efficace ce mardi soir, Salah s'est offert un doublé. Mané s'ajoutait au classement des buteurs (45e) et Firmino, entré en fin de rencontre, s'est offert un doublé (5-1, 77e, 83e). Un succès qui permet aux Reds d'assurer un deuxième succès consécutif avant d'aller chez l'Atlético Madrid.

Alors que le Real Madrid avait, sur le papier, l'occasion d'enchaîner tranquillement un deuxième succès de suite, la soirée aura été plus compliquée que prévu. Opposé à un Sheriff Tiraspol libéré de toute pression, les Merengues n'auront pas réussi à faire la différence malgré 12 tirs tentés en première période. Pire encore, le Sheriff a même ouvert le score grâce à Jakhshibaev de la tête, bien servi par Cristiano (1-0, 25e). Il aura fallu attendre un penalty de Benzema pour que le Real égalise (1-1, 64e). Mais contre toute attente, Thill lâchait une sublime reprise pour offrir la victoire au Sheriff (2-1, 90e), leader du groupe avant d'aller chez l'Inter Milan.

Dans les autres rencontres de la soirée, Leipzig, qui avait pourtant ouvert le score grâce à Nkunku (1-0, 5e), a concédé la défaite après des buts de Vanaken et Rits en fin de première période (2-1, 22e et 41e). Avant d'affronter le PSG, Leipzig est dernier avec 0 point. Le Club Bruges, a égalité avec Paris, recevra City. Enfin, Dortmund s'est imposé contre le Sporting grâce à Malen (1-0, 37e) et reste à hauteur de l'Ajax avant d'aller à Amsterdam.

