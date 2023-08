PSG : Luis Campos en sérieux danger

La suite après cette publicité

On attendra quelques mois avant de juger ce mercato estival 2023, mais une chose est sûre, le marché 2022 est plutôt raté, et les recrues arrivées il y a un an n’ont pas porté satisfaction. Luis Campos est donc régulièrement cible de critiques de la part d’observateurs et de supporters. L’influence de Jorge Mendes au niveau du mercato commence aussi à en agacer plus d’un à Paris, comme révélé par nos soins plus tôt dans la journée.

Selon nos confrères du Parisien, son avenir à Paris est sérieusement remis en question. Il pourrait même être démis de ses fonctions en septembre, une fois le mercato terminé. En plus d’un dernier mercato raté et de sa proximité avec Mendes, l’affaire Mbappé joue aussi contre lui. Il pourra au moins se concentrer totalement sur le Celta de Vigo…