OL : l'annonce forte de Jean-Michel Aulas sur Memphis Depay

Le feuilleton Memphis Depay joue les prolongations. Cet été, l'international néerlandais a été annoncé tout proche du FC Barcelone, où Ronald Koeman espérait le faire venir après l'avoir eu sous ses ordres en sélection nationale. Mais finalement, le natif de Moordrecht, qui n'a jamais caché qu'un défi dans un club plus huppé l'intéressait, est finalement resté à quai. Mais la question de son avenir est toujours au coeur des débats à Lyon alors que son contrat prendra fin à l'issue de la saison en juin 2021.

La suite après cette publicité

Et même si le président Jean-Michel Aulas a tout fait pour le prolonger l'an dernier, Memphis n'a pas daigné répondre à ces propositions. Récemment, le capitaine de l'OL (5 buts, 3 assists en 10 matches cette saison) a fait un point sur son avenir au micro de la chaîne Téléfoot. L'occasion de jeter encore plus le trouble sur son futur. « Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Je pense qu'on devrait profiter de ma présence ici, et moi profiter d'être ici. Pour l'instant, je suis là et je donne 200 % à chaque match, et je veux ramener le club en Champions League. »

Aulas assure que Memphis va terminer la saison à Lyon

Et pourtant, la presse catalane assure depuis la blessure d'Ansu Fati que le FC Barcelone souhaiterait recruter Memphis Depay dès le mois de janvier 2021, soit six mois avant la fin de son contrat chez les pensionnaires du Groupama Stadium. Une option qui est inenvisageable. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le patron de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, dans l'émission "Top of the Foot" sur les ondes de RMC Sport.

«On a pas mal d'internationaux dans différentes sélections, dont Memphis, qui est un leader. Memphis, je n'ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder (à la fin de son contrat). J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m'a écouté à l'époque du mercato puisqu'on le voyait partir. Il y a non seulement Memphis, mais aussi Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Depuis le début, je vous ai dit, ils ne partiront pas car une année où on a été injustement privé de coupe d'Europe, il faut absolument réussir la saison (...) Donc il (Memphis) va rester (finir la saison à Lyon)». Le message est clair !