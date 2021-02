RC Lens-OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Après une semaine infernale, qui a vu des incidents éclater à La Commanderie, qui ont entraîné le report du match OM-Rennes prévu le jour-même, une fin de mercato animée avec le départ de Nemanja Radonijc au Hertha Berlin et l'arrivée d'Olivier Ntcham depuis le Celtic, puis le coup de tonnerre d'André Villas-Boas qui a annoncé sa démission en conférence de presse et s'est retrouvé mis à pied à titre conservatoire dans la foulée, c'est dans un contexte délétère que l'OM, emmené par le duo Nasser Larguet, responsable de la formation, et Philippe Anziani, entraîneur de l'équipe réserve, affronte, dans le Nord, une très belle équipe de Lens pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1.

Pour ce déplacement, alors qu'Amavi, Balerdi, Cuisance, Gueye, Khaoui, Ntcham et Rongier sont absents, l'OM va évoluer, a priori, en 4-4-2. Dans les cages, Steve Mandanda est là. Devant lui, on retrouve, de gauche à droite, Sakai-Caleta-Car-Alvaro-Lirola. Dans l'entrejeu, Boubacar Kamara est accompagné par Lucas Perrin, plus souvent présent en défense centrale. Payet et Thauvin seront chargés d'épauler le duo Milik-Germain. Du côté du RCL, Franck Haise opte pour un 3-4-1-2. Jean-Louis Leca est dans le but. Le trio Medina-Fortes-Michelin veillera au grain devant lui. Au milieu, Haidara, Fofana, Doucouré et Clauss sont alignés. Devant, Gaël Kakuta est présent derrière Banza et Sotoca.

Les compositions d'équipes :

RC Lens : Leca - Michelin, Fortes, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Banza

OM : Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Thauvin, Kamara, Perrin, Payet - Milik, Germain