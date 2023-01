Le PSG prépare une offre pour Bakayoko !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain n’a plus que quelques heures, d’ici mardi soir, pour dégoter un nouvel élément offensif. Le départ de Pablo Sarabia sera compensé numériquement, et l’entraîneur Christophe Galtier attend l’arrivée d’un élément capable d’évoluer principalement côté droit, mais doté d’une certaine polyvalence. Les noms de Cherki et Malcom ont été évoqués ces derniers jours, mais c’est du côté des Pays-Bas que Luis Campos lorgne.

Le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi a en effet ciblé le jeune Johan Bakayoko, comme nous vous le relayions ce matin. L’intérêt semble devenir de plus en plus concret puisque selon nos informations, le PSG a pris contact avec l’entourage du jeune ailier belge (19 ans) et a évoqué une offre à venir auprès du PSV Eindhoven. Bakayoko évolue sur le côté droit du PSV, où il a été titularisé à 6 reprises cette saison.

