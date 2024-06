Droits TV : le jeu dangereux de Vincent Labrune

La saison de Ligue 1 débutera le 16 août prochain, soit dans moins deux mois, et personne ne sait encore qui la diffusera. Et encore moins pour quel tarif, que ce soit à l’achat pour le diffuseur, ou à l’année pour le consommateur. Hier, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, a accordé quelques réflexions sur cet épineux sujet au Monde. Il est en première ligne, et après avoir vanté la bonne santé financière et promis des montants faramineux aux présidents de club, il se retrouve dans une position délicate, au cœur des négociations gré à gré qui ne prennent pas la tournure souhaitée.

« Mon travail est de me battre jusqu’à mon dernier souffle pour défendre l’intérêt de nos clubs. Si nous perdons cette bataille, je le dirai et je l’assumerai. Mais elle n’est pas finie. Laissons-nous une chance de réussir », a-t-il notamment expliqué. Le problème majeur vient du refus total de Canal Plus de négocier avec la Ligue. La chaîne cryptée n’a toujours pas digéré l’attitude de la LFP à son égard suite au désistement de Mediapro, et elle le fait payer très cher. « Jusqu’à présent, ni M. Saada (président de Canal+, NDLR) ni M. Bolloré n’ont jamais voulu négocier ni même discuter avec nous. Ils ont dit ce qu’ils allaient faire et ils ont fait ce qu’ils avaient dit. » Ce qui n’est pas le cas de Vincent Labrune avec les droits TV.

DAZN négocie à la baisse

La solution de sortie de crise pourrait être la création d’une chaîne 100% Ligue 1, diffusée par les différents opérateurs tels que Free, Bouygues, SFR, Orange, mais aussi éventuellement Amazon Prime Video et DAZN. Mais la LFP ne parvient pas à négocier pour l’instant un accord de diffusion viable, faute de garanties financières. L’un des problèmes est de ne pas parvenir à chiffrer un montant minimum. Pourtant, Vincent Labrune est certain de la réussite d’une telle entreprise.

« Avec 2 millions d’abonnés, ce qui est une projection très prudente, payant 20 euros par mois pendant dix mois, on est déjà à 400 millions d’euros (…) Un tel projet pourrait rapporter plus de 700M€ en moyenne par an, avec une 1ere année à 540M€ et une 5e à 900M€. (…) Cette chaîne est susceptible d’attirer plus de 3 millions d’abonnés à un tarif de 25€ par mois », a expliqué le président de la LFP. Pourtant, en témoigne le sondage publié sur notre site, on peut douter d’une ruée sur les abonnements à ce tarif. Pendant ce temps-là, la LFP a vu DAZN, l’entreprise britannique surnommée le "Netflix du sport", formuler une offre à 400 millions d’euros, soit 100 M€ de moins que leur première offre il y a quelques semaines. L’un des rares diffuseurs à avoir exprimé son intérêt baisse donc sa proposition, face à l’évolution de la situation. On a connu des positions de négociation plus confortables que celle de la LFP…