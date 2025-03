PSG - OM : Philippe Diallo apporte son soutien à Adrien Rabiot

Dimanche, Adrien Rabiot a vécu une soirée compliquée pour son retour au Parc des Princes sous les couleurs de l’OM. Face à son club formateur, le milieu de terrain et sa mère n’ont pas été épargnés par une partie des Ultras parisiens, qui n’ont pas hésité à siffler, insulter et déployer des banderoles à leur encontre. Véronique Rabiot a d’ores et déjà annoncé porter plainte, alors que le joueur s’en est directement pris au Paris Saint-Germain dans un court communiqué. Président de la FFF, Philippe Diallo a réagi ce lundi soir aux banderoles injurieuses et apporte son soutien à l’international français.

«Je condamne avec la plus grande fermeté les banderoles et chants injurieux vus et entendus hier au Parc des Princes. En particulier, les insultes proférées à l’encontre d’un joueur et de sa famille par des supporters irresponsables qui sont indignes, honteuses et révoltantes. Je leur apporte naturellement tout mon soutien dans la condamnation de tels comportements qui ne devraient avoir de place ni dans le football, ni ailleurs», a-t-il expliqué auprès de l’AFP. Le PSG s’expose à plusieurs sanctions…