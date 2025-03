OM : Adrien Rabiot détruit le PSG et Nasser Al-Khelaifi

Le retour au Parc des Princes a été très houleux pour Adrien Rabiot (29 ans). Capitaine de la formation phocéenne pour le Classique contre son club formateur, l’international français (50 sélections, 6 buts) a vécu une soirée compliquée avec des sifflets et une multitude de chants insultants contre lui, mais aussi sa mère. «Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Vero, c’est lequel son vrai père ? Dehu, Fiorese, Cana ou Heinze ?». Un nouveau message affichait : «Pute de mère en fils», avant que les supporters reprennent, une nouvelle fois, des chants insultants : «Véronique, la sal…».

Le speaker du Parc a tenté de calmer le jeu en diffusant rapidement des appels au calme dans les enceintes, redoutant l’interruption, voire l’arrêt de la partie. Pour rappel, Le Parisien a déjà annoncé qu’une procédure disciplinaire devrait être ouverte contre le PSG et le club de la capitale va même être convoqué devant la commission de discipline, selon les indiscrétions de RMC. Mais cela n’a pas empêché les Ultras parisiens de s’en prendre au milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, qui a pourtant réussi à se monter décisif dans cette rencontre, crédité d’un 6/10 pour sa prestation par notre rédaction.

Adrien Rabiot s’attaque à la direction du PSG

Bien que le clan du joueur et l’ensemble de l’OM s’attendaient à un accueil houleux pour son retour à Paris, ce lundi, la mère du joueur phocéen a annoncé porter plainte après ces graves incidents en tribunes. «Bien sûr, je vais déposer une plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n’a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s’indigne. Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse», a-t-elle déclaré au micro de France Info. Et s’il a été discret jusqu’à présent, Adrien Rabiot a souhaité sortir du silence et a publié un message sur ses réseaux sociaux.

«Insulter une mère, et un père décédé… tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au Paradis. Croyez-moi», a-t-il lâché, avant d’adresser un tacle à son club formateur et surtout au président du club parisien, Nasser Al-Khelaifi : «Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe, ça ne s’achète pas». Une réponse forte de la part du prinicipal concerné, alors que Luis Enrique, a préféré rester mesuré : «je ne me consacre pas à l’écoute des chants, je me concentre sur mon travail. Il me semble que l’ambiance générale a été celle d’un Classique mais je n’écoute pas vraiment, ni ici, ni à l’extérieur et j’ai vécu une ambiance similaire à Marseille à l’aller. C’est une ambiance de football, ce n’est pas du tennis, du ping-pong. Pour moi rien de notable».