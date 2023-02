MU : Alejandro Garnacho trolle le Barça et Pedri

La suite après cette publicité

On ne sait pas si Alejandro Garnacho avait l’ambition de signer au Barça un jour, mais on imagine que non. L’ailier de Manchester United, entré en cours de jeu ce jeudi lors du 1/16es de finale de retour d’Europa Ligue, remporté par Manchester United face aux Blaugranas (2-1), n’a pas hésité à troller le club catalan après la rencontre.

«La grande équipe passe au tour suivant», a écrit le natif de Madrid, passé par les catégories de jeunes de l’Atlético avant de rallier l’Angleterre en 2020. Le joueur de 18 ans maîtrise l’art du chambrage puisqu’il a ensuite reproduit la célébration de Pedri, sur une photo publiée sur ses réseaux sociaux. Il aurait décidément eu sa place dans l’équipe d’Argentine, championne du monde en décembre dernier.

