Barça : Eric Garcia poussé vers la sortie ?

L’arrivée d’Inigo Martinez, présenté jeudi à la Cité sportive Joan-Gamper, risque-t-elle de provoquer du remue-ménage au sein du FC Barcelone avant la fin du mercato estival ? En plus du Basque, le club catalan compte désormais cinq défenseurs centraux dans son effectif. Connu pour favoriser un effectif réduit, l’entraîneur du FC Barcelone va devoir faire des choix et c’est bien Eric Garcia qui pourrait en faire les frais, comme le rapporte Sport ce vendredi. Parmi les cinq défenseurs précédemment cités, l’ancien joueur de Manchester City est celui qui a disputé le moins de minutes sous les ordres de l’entraîneur espagnol la saison passée (1 414) contrairement à Jules Koundé, Andreas Christensen ou encore Ronald Araujo qui ont respectivement joués 2 428, 1 764 et 1 804 minutes chacun.

De plus, le défenseur de 22 ans risque de souffrir à l’avenir de la montée en puissance du jeune Chadi Riad. Le Marocain, fraîchement sacré champion d’Afrique des moins de 23 ans avec les Lions de l’Atlas, figure dans les petits papiers du technicien de 43 ans pour la saison à venir et pourrait dépasser Eric Garcia dans la hiérarchie. Le jeune joueur de 20 ans est d’ailleurs déjà apparu avec l’équipe première à l’occasion de la victoire face à Osasuna (2-1) en novembre 2022. Toutefois, le média espagnol ajoute que les Catalans ne prendront aucune décision finale tant qu’Inigo Martinez ne se sera pas remis entièrement de sa blessure au talon qui l’a sérieusement handicapé la saison dernière. Affaire à suivre…

