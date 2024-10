Angleterre : Pep Guardiola félicite Thomas Tuchel

La Fédération anglaise (FA) a annoncé, cette semaine, avoir choisi Thomas Tuchel pour prendre le poste de sélectionneur des Three Lions. Longtemps suivi par les hautes sphères du football anglais, Pep Guardiola n’a finalement pas été retenu. Interrogé sur la nomination de l’Allemand, en conférence de presse, à la veille de Wolverhampton - Manchester City, l’entraineur des Cityzens lui a souhaité le meilleur pour sa première expérience sur un banc de sélection.

« La fédération du Royaume-Uni a choisi un entraîneur étranger avec un talent connu et reconnu et je lui souhaite le meilleur. Je le soutiendrai inconditionnellement parce qu’il représentera le mieux votre pays, pour son savoir, sa sagesse de faire le mieux. S’il gagne, ça sera tant mieux pour lui et s’il perd, il sera critiqué. Peu importe qu’il soit étranger ou non. La fédération a décidé qu’il était la bonne personne pour mener cette transition et suivre l’incroyable travail de Gareth Southgate… », affirme le technicien ibérique de 53 ans, dont l’avenir à Manchester City est encore en suspens.