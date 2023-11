Qualifs Euro 2024 : la Suisse accrochée au bout du suspens par Israël

Comme chaque année à la même période, place à la trêve internationale. Mais cette fois-ci, l’enjeu est de taille avec une place au prochain Euro, en 2024, à la clé. Ce mercredi soir, l’Israël et la Suisse s’affrontaient pour le compte de la 7e journée des matchs qualificatifs, dans un groupe I plutôt relevé. En tête du classement, la Suisse a longtemps cru confirmer son statut de favori en menant au score face à des Israéliens peu inspirés, mais ces derniers ont trouvé les ressources pour égaliser en fin de rencontre (1-1).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Suisse 16 8 12 4 4 0 21 9 3 Israël 12 8 -1 3 3 2 8 9

Titularisé à la droite de l’attaque de la Nati, Ruben Vargas a inscrit le premier but de la rencontre à la 36e minute de jeu (0-1). Une ouverture du score parfaitement méritée pour les Suisses, plus entreprenants. Le trio offensif a gagné des points. Israël a ensuite tenté de réagir, mais ne s’est pas montré vraiment dangereuse. Quoique. L’entrée gagnante de Shon Weissman (81e) a tout changé. Le numéro 9 de 27 ans a égalisé dans la foulée sur une frappe puissante (1-1, 88e). En fin de match, Edimilson Fernandes ne supporte visiblement pas l’égalisation et écope d’un carton rouge (90+4e). À l’arrivée, un nul qui permet à la Suisse de rester en tête du groupe I avec 16 points, l’Israël est troisième avec 12 points, juste derrière la Roumanie, deuxième, à égalité avec la Nati.