FC Barcelone - Leganés: les compositions officielles

Le FC Barcelone reçoit Leganés au Stade olympique Lluís Companys ce dimanche à 21h, dans le cadre de la dix-septième journée de Liga. Le Barça s’articule en 4-2-3-1 avec Iñaki Peña aux cages. En défense, on retrouve Martinez, Koundé, Eric Garcia et Baldé. Pedri et Casado sont placés juste devant la défense. Dani Olmo, Raphinha et Lamine Yamal vont animer l’attaque barcelonaise aux côtés de Lewandowski, placé en pointe.

Leganés s’organise également en 4-2-3-1 avec aux cages Dmitrovic. En défense, on retrouve Javi, Sergio, Alti et Jorge Saenz. Neyou et Tapia sont au milieu de terrain. Et enfin, Cisse, Óscar Rodríguez, El Haddadi vont épauler en attaque Miguel de la Fuente.

Les compositions:

FC Barcelone: Iñaki Peña - Koundé, Eric, Martinez, Baldé - Pedri, Casado - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Lewandowski

Leganés: Dmitrovic - Javi, Sergio, Alti, Jorge Saenz - Neyou, Tapia - Cisse, Óscar Rodríguez, El Haddadi - Miguel de la Fuente