Vidéo : la boulette hallucinante du gardien de Burnley

Ce samedi, Burnley jouait son maintien à domicile face à Brighton. Pour la formation de Vincent Kompany, pas le droit à l’erreur puisqu’elle pointait à la 19e place du classement. Et avec la défaite de Luton face à City un peu plus tôt dans la journée, une victoire aurait permis de se rapprocher grandement des premiers non-relegable.

Et un scénario parfait se profilait puisque Brownhill avait ouvert le score dans le dernier quart d’heure. Mais voilà, ce n’est vraiment la saison de Burnley puisqu’une incroyable boulette plombait l’équipe. Sur une passe en retrait anodine, le portier Arijanet Muric se trouait complètement et laissait le ballon filer dans son but. De quoi offrir le nul à Brighton. Terrible scénario puisqu’avec ce match nul, Bunrley reste à 5 points de Luton, 18e.