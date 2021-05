OM : la direction de Flamengo balance sur les négociations pour Gerson

La suite après cette publicité

Le dossier semble stagner. Du moins, c'est ce qu'on peut penser de l'extérieur, puisqu'il n'y a plus vraiment eu de nouvelles des discussions entre Flamengo et l'OM pour le transfert de Gerson. Le milieu de 24 ans a été ainsi l'objet d'une offre phocéenne, repoussée par le club de Rio de Janeiro, qui demande un montant légèrement supérieur aux 25 millions envoyés par Pablo Longoria et ses équipes. La Provence évoquait de son côté une opération parasitée par de nombreux intermédiaires tentant de se greffer dans le dossier.

Mais que les fans marseillais se rassurent, tout se passe plutôt bien. Pour ESPN Brazil, Marcos Braz, vice-président du club, en a dit un peu plus. « On attend une réponse. Ça traîne, mais ça s’est intensifié ces cinq derniers jours. Nous attendons très calmement. Flamengo négocie avec un seul club. Dans tout ce processus, de 20 jours, il n’y a jamais eu plus d’un club dans l'opération », a-t-il ainsi lancé.

« Tout d’abord, Gerson est un joueur très professionnel. Tout ce qui s’est passé sur le terrain hier n’a rien à voir avec cette négociation, ni avec d’éventuelles négociations. Flamengo, comme tout le monde le sait, a reçu une bonne offre d’une équipe européenne », a ajouté le dirigeant, encore une fois sans mentionner l'OM mais confirmant que l'offre phocéenne est intéressante.

Des propos que l'on peut donc considérer comme positifs d'un point de vue marseillais, avec un dernier petit effort à faire pour l'état-major du club du sud de la France. Avec Gerson et Guendouzi, qui est aussi en passe de rejoindre l'OM comme nous vous le dévoilons en exclusivité sur Foot Mercato, Pablo Longoria est en train de reconstruire totalement l'entrejeu que Jorge Sampaoli aura à disposition l'an prochain...