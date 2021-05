L'OM accélère pour Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Alors qu'il a été approché par une dizaine de clubs européens pour la saison prochaine, c'est vers la France et plus précisément Marseille que Mattéo Guendouzi pourrait évoluer la saison prochaine. Depuis sa brouille avec Mikel Arteta la saison passée à la suite des échauffourées de Brighton avec Neil Maupay, quelque chose s'est brisé entre Arsenal et Matteo Guendouzi.

Devenu indésirable, le milieu tricolore a réalisé une saison intéressante du côté du Hertha Berlin (24 matches, 2 buts, 3 passes décisives) où il a été prêté jusqu'à a la fin de l'exercice 2020/2021. Parallèlement, Guendouzi n'a jamais donné suite aux différentes sollicitations qui lui sont parvenues : Villarreal, Brighton, Valence CF ou encore le Betis Séville. Sera-t-il plus sensible à une solution venue de France ?

Guendouzi est emballé par le projet marseillais

L'été dernier, nous vous révélions que le profil de l’international Espoirs (22 ans, 20 sélections, 1 but)) plaisait beaucoup aux dirigeants marseillais. Un intérêt que Pablo Longoria a de nouveau manifesté en vue de la saison prochaine. En effet, malgré une fracture du métatarse du pied qui le rendra indisponible pendant trois mois, l’ancien pensionnaire de Lorient séduit énormément les dirigeants olympiens. Depuis plusieurs jours, les discussions entre les différentes parties se sont accélérées. En effet, l'OM a pris contact avec l'entourage du joueur mais aussi Arsenal.

Si peu d'éléments chiffrés ont filtré pour le moment, il s'agirait d'un transfert sec. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Gunners, Guendouzi devrait donc quitter de nouveau l'équipe londonienne cet été. De sources anglaises, on nous assure en effet que l'optimisme est de mise au sein du club français en ce qui concerne l'arrivée du Français cet été. Enthousiaste, Guendouzi s'est notamment déjà entretenu avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Des échanges qui lui ont permis de comprendre qu'il serait au centre du projet marseillais. Les Olympiens ont marqué doucement mais sûrement des points dans ce dossier ouvert depuis plusieurs semaines.