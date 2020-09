L'OM vise Mattéo Guendouzi

Arrivé en 2018 à Arsenal en provenance de Lorient, Mattéo Guendouzi avait connu un envol rapide. Très apprécié par Unai Emery, l'ancien entraîneur des Gunners, le natif de Poissy (Yvelines) fut l'une des révélations du club lors de sa première saison (48 matches) et il s'était installé dans le onze au début de la saison passée, titulaire lors des treize premières journées de Premier League. Cette nouvelle dimension lui avait valu d'être appelé par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pour les rassemblements de septembre et novembre 2019. Mais depuis l'arrivée de Mikel Arteta sur le banc d'Arsenal, sa situation sportive a évolué.

Poussé vers la sortie, le milieu tricolore veut changer d'air cet été. Mi-juillet, nous vous révélions l'intérêt très poussé du FC Barcelone à son sujet, notamment d'Éric Abidal, le directeur sportif. Persuadé de mettre la main sur cette belle affaire, le club catalan était entré en négociation avec l'entourage du joueur ainsi qu'Arsenal, en vain. Depuis, Guendouzi n'a jamais donné suite aux différentes sollicitations qui lui sont parvenues : Villarreal, Hertha Berlin, Valence CF et le Betis Séville.

L'OM tente sa chance

Sera-t-il plus sensible à une solution venue de France ? Selon nos informations, en provenance d'Angleterre, Arsenal a récemment été approché par l'Olympique de Marseille, dans le cadre d'un prêt. Le club phocéen a contacté l'entourage du joueur pour faire connaître son intérêt. Le but étant toujours de renforcer l'effectif en vue de la Ligue des Champions, à moindre coût. D'autant que l'OM n'est pas à l'abri d'une offre venue d'Angleterre pour Morgan Sanson par exemple.

À l'occasion de la conférence de présentation de la recrue brésilienne Luis Henrique, le head of football Pablo Longoria a laissé entendre qu'outre des départs, le club était à l'affût d'opportunités. « Le mercato est ouvert jusqu'au cinq octobre. Le mercato a démarré il y a dix jours en réalité. Hier, j'ai beaucoup téléphoné, aujourd'hui les téléphones sonnent encore. On doit dire que la situation est claire. On a un gros effectif et on est toujours ouvert pour jouer et profiter du mercato », a-t-il déclaré. Mattéo Guendouzi pourrait être la belle affaire de cette fin de mercato estival.