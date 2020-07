Le FC Barcelone pousse pour récupérer Mattéo Guendouzi

Deuxième de Liga cette saison derrière le Real Madrid, le FC Barcelone a donc laissé son titre de champion d'Espagne à son rival. La saison n'est pas encore finie et les Blaugranas vont tenter de faire mieux en Ligue des Champions, avec en premier lieu un huitième de finale retour contre le Napoli (1-1 à l'aller) le samedi 8 août. Mais dans tous les cas, le Barça va devoir se renforcer cet été pour montrer un meilleur visage cet été.

Les dirigeants catalans ont déjà bien travaillé avec l'échange Arthur Melo-Miralem Pjanic effectué avec la Juventus. Et décidément, le club barcelonais semble apprécier ce mode de transaction. Le 18 juillet dernier, nous vous expliquions en exclusivité que le Barça négociait avec Arsenal pour un échange entre Philippe Coutinho et Mattéo Guendouzi. Le premier, qui revient d'un prêt au Bayern Munich, est sur le départ alors que le second, écarté de l'effectif londonien depuis mi-juin, souhaite relever un nouveau challenge.

La nouvelle proposition du Barça aux Gunners

Et en une dizaine de jours, les négociations ont déjà bien avancé, même si aucun accord n'a encore été trouvé. Selon nos informations, le FC Barcelone souhaite bien lâcher l'ailier brésilien, mais seulement s'il récupère l'ancien Lorientais et 50 millions d'euros. Une proposition qui ne plaît pas aux Gunners, qui ne veulent pas sortir une telle somme d'argent en plus de voir leur milieu de terrain partir, même s'ils sont d'accord pour le laisser filer. Mais les Blaugranas n'ont pas dit leur dernier mot.

Toujours selon nos informations, Eric Abidal, qui pilote le dossier et a déjà échangé avec le Français, et ses équipes ont proposé un nouveau deal à Arsenal. Les Catalans proposent d'envoyer le duo Ivan Rakitic-Arturo Vidal à Londres pour s'attacher les services de Mattéo Guendouzi. Ainsi, Philippe Coutinho, si cette offre est acceptée, resterait encore à Barcelone, l'objectif du Barça étant de dégraisser. Une offre surprenante qui ne plaît pas forcément au club londonien.... Les discussions entre les deux clubs risquent bien de continuer.