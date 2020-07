Le FC Barcelone propose Coutinho en échange de Guendouzi

Et si le deuxième mouvement du FC Barcelone prenait encore la forme d'un échange ? Depuis plusieurs jours, le vice-champion d'Espagne travaille sur cette hypothèse. Le club catalan et Arsenal discutent de manière concrète d'un échange entre Mattéo Guendouzi et Philippe Coutinho. Au point que l'international brésilien, sous contrat jusqu'en 2023, courtisé depuis de longs mois par les Gunners, s'imagine en Angleterre.

Le directeur sportif du club de Londres, Edu Gaspar, n'a jamais caché son intérêt pour Philippe Coutinho. L'international brésilien (28 ans) peut être utilisé sur tout le front de l'attaque. Arsenal avait noué des contacts avec ses conseillers depuis plusieurs mois. De retour de prêt du Bayern Munich, Coutinho souhaite revenir en Premier League, après un passage fructueux à Liverpool entre 2013 et 2018.

Guendouzi privilégiera le projet sportif

Arrivé en 2018 en provenance de Lorient pour la somme de 9 M€, le natif de Poissy (Yvelines) avait connu une ascension fulgurante. Très apprécié par Unai Emery, qui l'a fait venir à Arsenal, le milieu tricolore fut une des révélations du club la saison passée (48 apparitions) et il s'était installé dans le onze au début de cette saison, titulaire lors des 13 premières journées de Premier League. Mais depuis l'arrivée de Mikel Arteta en décembre dernier, et sa relation peu idyllique avec l'entraîneur espagnol, l'international français a ouvert la porte à un départ. Les Blaugranas veulent donc saisir cette opportunité. Guendouzi est apprécié depuis longtemps par les dirigeants catalans.

L'ancien Lorientais a l'avantage de pouvoir évoluer en tant que milieu relayeur ou devant la défense. Il offrirait aux Espagnols une alternative fiable dans l'entrejeu, comme ces derniers le demandent. Son passage en Premier League lui confère une expérience non négligeable et une rigueur qui pourraient être bénéfiques au FC Barcelone. Cette opération pourrait donc convenir au deuxième de la Liga et à Arsenal, surtout sur le plan financier puisqu'il n'y aurait pas à payer l'indemnité de transfert conséquente pour les deux hommes. Les deux clubs continuaient de discuter ces dernières heures afin d'avancer sur les modalités de ce chassé-croisé. Mais, pour le moment, Mattéo Guendouzi n'a pas encore tranché sur sa future destination. D'autant que plusieurs autres grands clubs européens explorent également cette piste.