L'OM n'a pas clos son mercato !

Dernière recrue en date, Luis Henrique était présenté à la presse ce mardi en début d'après-midi. Le Brésilien était accompagné de son entraîneur, André Villas-Boas, et du directeur général en charge du football, Pablo Longoria. Jusqu'ici, l'OM n'a vendu aucun joueur et a réussi à faire quelques coups (Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et donc Luis Henrique). Les deux hommes forts du sportif en ont profité pour dire que le mercato n'était pas terminé.

La suite après cette publicité

« Je crois que l'économie du club doit être traitée dans un mode global. On peut en parler trente minutes. On considère que faire ces transferts c'est donner un patrimoine. Nous sommes dans une situation compliquée avec une suspension de revenus. Nous sommes en position d'investir, tant qu'on ajoute du patrimoine au club. On doit donner de la valeur du club. La situation financière est compliquée, nous sommes dans une période de difficulté. On parle avec beaucoup de gens du milieu et tous en ont. Le club a fait un effort économique pour faire des investissements. Je dois remercier monsieur McCourt et le président pour l'effort que nous faisons », a commencé par expliquer Longoria.

Radonjic n'est pas sur la liste des transferts

Une petite phrase qui a du sens. Visiblement, l'OM n'a pas terminé son marché, dans le sens des sorties comme dans celui des arrivées. « Le mercato a une influence pour la préparation de ton effectif. On a bien géré. Il peut encore donner des surprises, bonnes ou mauvaises. C'est possible qu'on ait des options de dernières minutes dans les entrées ou dans les sorties. Je pense qu'il a été bien réussi. On a rempli notre effectif pour jouer les trois compétitions. Je pense qu'on a bien fait dans cet aspect-là », a ajouté André Villas-Boas.

Pablo Longoria s'est chargé de terminer le travail. « On doit être clair : on a un gros effectif pour la normalité européenne. On travaille la sortie de quelques joueurs. Tous les joueurs connaissent la situation. Le mercato est ouvert jusqu'au cinq octobre. Le mercato a démarré il y a dix jours en réalité. Hier, j'ai beaucoup téléphoné, aujourd'hui les téléphones sonnent encore. On doit dire que la situation est claire. On a un gros effectif et on est toujours ouvert pour jouer et profiter du mercato », a poursuivi l'Espagnol.

Pour le moment, aucune piste n'est vraiment sortie concernant les joueurs sur le départ. On sait que de nombreux éléments sont en fin de contrat dans un an et que Nemanja Radonjic ne donnerait pas une entière assurance à son coach. Longoria a profité de ce moment pour expliquer que Radonjic n'était pas l'un des joueurs sur la liste des transferts, qu'il avait un contrat, et qu'il ne faisait pas partie de ceux à vendre à tout prix. La semaine s'annonce haletante à l'OM...