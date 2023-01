Une place vendue pour plus de 2,6 M€ pour le duel CR7-Messi !

La suite après cette publicité

C’est la rencontre la plus attendue de l’année en Arabie Saoudite, et ça se comprend. Alors que le PSG affrontera une sélection de joueurs évoluant dans les clubs d’Al Hilal et d’Al Nassr le 19 janvier lors d’un match d’exhibition - dont Cristiano Ronaldo fera évidemment partie - les places pour assister à la rencontre partent comme des petits pains.

En effet, si ESPN rapporte que l’intégralité des places mises en vente a trouvé preneur, l’agence de presse Reuters indique ce vendredi qu’une place "premium" pourrait partir à un prix record. Mis aux enchères, ce billet permettra à son heureux détenteur d’assister à la cérémonie du vainqueur après le match, et de pénétrer dans les vestiaires afin de rencontrer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ce sésame est sur le point d’être vendu pour la somme de 2,6 millions d’euros. Un montant colossal déboursé par un homme d’affaires saoudien, alors que les enchères sont encore ouvertes jusqu’au 17 janvier. Affaire à suivre…

