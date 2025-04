Inter : la joie de Simone Inzaghi après l’exploit milanais contre le Bayern

L’Inter Milan a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions, en battant le Bayern Munich (2-1) à l’extérieur lors du match aller de son quart de finale. Une performance exceptionnelle des Nerazzurri sur la pelouse bavaroise : « les gars méritent beaucoup de compliments, plus pour leur performance que pour le résultat. Nous savons que ce n’est que le premier match, mais nous avons tenu tête à une équipe très forte avec agressivité et courage. Nous avons joué un match de très haut niveau, mais maintenant, nous devons enchaîner sur cette performance avec le match à San Siro dans une semaine. Le Bayern a essayé de nous presser plus intensément, mais ils ont trouvé une équipe qui savait bien jouer avec le ballon et faire preuve de courage, en jouant le ballon et en trouvant ensuite le but victorieux de la même manière», a déclaré Simone Inzaghi.

Le but inscrit sur contre-attaque en fin de match, quelques minutes après l’égalisation, est un manifeste de la mentalité de l’Inter cette saison : «maintenant, nous devons continuer dans cette voie. Pendant le peu de temps dont nous disposions pour préparer le match, nous nous sommes dit qu’il fallait jouer avec personnalité pour conserver le ballon et le reprendre au Bayern. L’équipe est restée concentrée et lucide, et le but marqué de cette manière à la 91e minute le prouve», a poursuivi l’entraîneur italien. Rendez-vous dans une semaine désormais.