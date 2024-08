Amical : Ethan Mbappé auteur d’un doublé avec le LOSC face au Standard de Liège

Ethan Mbappé frappe fort en amical. Le LOSC s’est imposé ce mercredi en match de pré-saison face au Standard de Liège (4-1), avec un effectif remanié mélangeant jeunes talents et joueurs de l’équipe première dont l’ancien Parisien. Le milieu de terrain de 17 ans s’est particulièrement distingué durant cette rencontre en inscrivant un doublé (4e, 66e) pour son retour sur les terrains.

À noter que le petit frère du capitaine de l’équipe de France faisait son retour dans le groupe lillois après une blessure contractée un peu plus tôt pendant cette préparation face à Genk. Cette équipe lilloise alignée face au Standard comportait également deux autres joueurs issus de famille célèbres du football français. Dans les buts siégeait Lisandru Olmeta, international français U18 et fils d’un certain Pascal Olmeta. Aux avants postes, un autre joueur s’est démarqué en inscrivant un but (34e), Aaron Malouda, le fils de l’ancien joueur des Bleus, Florent Malouda.