EdF : Lucas Hernandez touché au genou va passer des examens

Sorti à la mi-temps du match amical d’hier face au Pays de Galles, Lucas Hernandez (25 ans) est touché au genou et va devoir passer des examens aujourd’hui à Clairefontaine, annonce RMC Sport. Le latéral gauche français a laissé sa place à Lucas Digne.

À quelques jours du début de l’Euro (11 juin) et alors que les Bleus doivent affronter l’Allemagne le 15 juin prochain pour débuter la compétition, cette possible blessure alerte et pourrait provoquer des changements au sein de la liste de Didier Deschamps.