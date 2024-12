Ligue 1 : Mason Greenwood dans les pas de Neymar et Zlatan Ibrahimovic

Mason Greenwood est un phénomène. Auteur, ce dimanche soir, de son 10e but après seulement 14 rencontres disputées en Ligue 1, l’ailier anglais a établi un record encore jamais vu à l’Olympique de Marseille au XXIe siècle. Passé l’an 2000, dans le championnat de France, il est le troisième joueur le plus rapide à avoir atteint ce total, juste derrière Zlatan Ibrahimovic (10 buts en 9 matches) et Neymar Jr (10 buts en 13 matches).

Actuellement deuxième meilleur buteur de Ligue 1, ex æquo avec Bradley Barcola (10 réalisations), et juste derrière le Lillois Jonathan David (11 buts), Mason Greenwood est la menace offensive numéro 1 du club phocéen cette saison. Avec un Elye Wahi loin de ses standards (2 buts) et un Neal Maupay plus tourné vers le collectif (2 buts et 4 passes décisives), le vrai buteur de l’OM cette saison se nomme Mason Greenwood, bien qu’il ne joue pas à la pointe de l’attaque.