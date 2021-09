Argentine : Angel Di Maria cartonne Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Angel Di Maria est de retour en sélection depuis un an maintenant. D'abord mis de côté par Lionel Scaloni, le gaucher a fini par être rappelé par le sélectionneur, pour leur plus grand bonheur à tous les deux puisque l'Albiceleste a remporté la Copa América cet été, la première depuis 1993, avec un but du Parisien en finale contre le Brésil. De quoi redonner un peu d'allant à cette sélection, qui a souffert d'une élimination précoce en 8e de finale de la dernière Coupe du Monde, battue par la France (4-2). Di Maria avait marqué durant cette rencontre, qui fut la dernière de Jorge Sampaoli à la tête de l'Argentine. L'actuel entraîneur de l'OM au caractère parfois difficile avait fini par se mettre tout le monde à dos. C'est ce qu'explique le joueur du PSG dans un entretien accordé à TyC Sports.

«Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j'ai très bien commencé et mal fini. (...) Il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs mais après un seul match il m'a laissé sur le banc pendant la Coupe du Monde, sans me donner la moindre explication. C'est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et Beccacece (Sébastien, l'entraîneur adjoint de la sélection), il n'y avait personne pour nous guider de la meilleure façon. C'était dommage parce que c'était la dernière Coupe du Monde de Masche (Javier Mascherano), et ça a fini par se passer de la pire des manières », a regretté Di Maria, qui ne garde donc pas un très bon souvenir de Sampaoli. Les deux hommes se retrouveront cette saison en Ligue 1.