Amiens : Granada s’intéresse à Gaël Kakuta

Sous contrat avec Amiens jusqu’en juin 2026, Gaël Kakuta (32 ans) pourrait quitter la France dans les heures à venir. Selon nos dernières informations, le milieu de terrain franco-congolais est, en effet, dans le viseur de Granada, 19e de Liga.

Dans cette optique, le club espagnol a pris contact avec la formation amiénoise et les discussions entre les deux écuries sont actuellement en cours. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 16 matches depuis le début de la saison, Kakuta, élu homme du match lors de la dernière sortie d’Amiens et performant depuis la reprise de l’exercice 2023/2024, pourrait donc faire son retour en Espagne, lui qui avait évolué par le passé au Rayo Vallecano.