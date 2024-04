Le FC Barcelone et le PSG s’affrontent cette fois pour Bernardo Silva

Le duel entre le FC Barcelone et le PSG ne s’arrête pas à la Ligue des Champions. Trois jours après la qualification parisienne sur la pelouse de Montjuïc qui a réveillé tant de démons chez les Blaugranas à l’heure où ils doivent disputer le Clasico sur la pelouse du Real Madrid, les deux clubs ne se quittent plus. Cette fois c’est sur le terrain du mercato que la bataille se poursuit, et comme souvent pour ces équipes du même calibre, ils visent peu ou prou les mêmes joueurs.

Cet été, et comme ce fut déjà le cas en 2023, le PSG et le Barça lorgnent Bernardo Silva. D’après Radio Catalunya et son émission Tot Costa, l’actuel 2e de Liga a fait du Portugais sa priorité pour la saison prochaine. Financièrement les choses ne sont pas simples, comme d’habitude avec les Catalans, mais une grosse vente dans leur effectif actuel leur permettrait de financer ce mouvement. Le média évoque en effet la somme de 50 M€, un chiffre dans les cordes du PSG et même du Barça.

Bernardo Silva a une clause de départ de 50 M€

Si le prix annoncé semble assez peu onéreux eu égard aux états de service du milieu offensif, c’est que ce dernier a négocié une clause libératoire au moment de sa dernière prolongation en août dernier. Déjà à l’époque, Bernardo Silva avait des envies d’ailleurs, alors qu’il venait enfin de remporter la Ligue des Champions. Et si cette clause n’est "que" 50 M€, c’est pour faciliter son départ vers un autre club, tout en permettant aux Cityzens de s’y retrouver.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le champion d’Angleterre, l’ancien Monégasque vit probablement ses dernières semaines à Manchester où son tir au but raté contre le Real Madrid mercredi dernier risque de lui être rappelé. D’après Radio Catalunya, il privilégie l’option Barça mais le PSG, et sa surface financière plus large, tentera également sa chance. La clé se situera probablement dans les différentes relations qu’entretiennent les directions avec Jorge Mendes. Et à ce petit jeu des comparaisons, c’est plutôt le club espagnol qui l’emporte…