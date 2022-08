L'Olympique Lyonnais est sur les traces d'une grande pépite suisse

Troisième du championnat suisse la saison dernière après un règne de quatre ans sur la Super League, les Young Boys de Berne ont connu un exercice plus compliqué. Pour autant, les jaunes et noirs ont connu quelques satisfactions comme Jordan Siebatcheu (27 buts et 5 passes décisives en 45 matches) qui est parti à l'Union Berlin depuis mais aussi Fabian Rieder. Le jeune milieu de terrain de 20 ans s'est définitivement imposé dans le milieu bernois avec 42 matches disputés pour 5 buts et 11 offrandes. Prenant en importance au fil des rencontres, inscrivant notamment un but contre Manchester United en Ligue des Champions, l'international espoir helvète (9 capes, 2 buts) a tapé dans l'œil de nombreuses formations intéressantes à travers l'Europe.

Reprenant l'exercice actuel sur de hautes bases, Fabian Rieder n'a pas connu la défaite avec les Young Boys (6 victoires et 2 nuls) et s'est montré assez efficace avec 2 buts et 3 offrandes en 8 rencontres. Milieu relayeur capable d'évoluer sur un côté ou en sentinelle, il joue aussi au poste de milieu offensif dans le 4-4-2 losange du club suisse. Une belle polyvalence et une dynamique prometteuse qui a séduit de nombreux clubs. Comme le rapporte Blick le Torino, l'Atalanta, l'Udinese, le Real Madrid et le Bayern Munich sont intéressés. Le scout du Bayern Munich Pirmin Schwegler s'est d'ailleurs récemment rendu au stade pour le surveiller et il a été séduit.

L'Olympique Lyonnais également sur le coup

Un intérêt qui a de quoi faire plaisir au principal intéressé qui a commenté la nouvelle : «en gros, c'est de la spéculation. Mais je pense que le Bayern Munich est à un niveau trop élevé pour moi. Je sais que je suis entre de bonnes mains avec les Young Boys de Berne et que j'ai encore beaucoup à améliorer dans mon jeu. J'essaie de faire ça tous les jours. Le Bayern est l'une des meilleures équipes du monde. Reste à savoir si j'aurais une chance là-bas dans les deux ou trois prochaines années. Je vais au jour le jour et je vois comment ça se passe.» Le joueur qui aimerait bien aller du côté de la Bundesliga a aussi une touche du côté de la Ligue 1.

Arrivé en janvier dernier à l'Olympique Lyonnais, l'ancien international suisse Stéphane Henchoz (47 ans) a débarqué en tant que scout chez les Gones avec pour mission d'observer les championnats suisse, allemands, autrichiens et italiens. Rapidement, il a coché le nom de Fabian Rieder comme une solution intéressante pour l'Olympique Lyonnais si le club entend se renforcer à ce poste. Plutôt à la recherche d'un 6, le recrutement d'un joueur un peu plus offensif dans l'entrejeu ne devrait pas être une priorité pour le club rhodanien même si le départ de plus en plus imminent d'Houssem Aouar peut éventuellement changer un peu les choses. Quoi qu'il en soit dans l'esprit du joueur cela est assez clair, il entend poursuivre cette saison avec le Young Boys de Berne afin de maintenir sa progression avant d'éventuellement faire le grand saut l'été prochain.