Chelsea : le Barça passe à l'action pour Andreas Christensen

Le FC Barcelone fait parler de lui sur le marché des transferts cet hiver. Déjà fort du recrutement de Ferran Torres, le club catalan a longtemps été lié à Alvaro Morata qui semblait tout proche de signer sous forme de prêt. En défense centrale le nom de Mathijs de Ligt est apparu plusieurs fois, tout comme celui du danois Andreas Christensen, en fin de contrat en juin avec Chelsea.

La suite après cette publicité

Plus ou moins barré par la concurrence des Rudiger, Silva et désormais Chalobah, Christensen n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Blues. Un aubaine pour le FC Barcelone qui souhaite renforcer son secteur défensif. Mundo Deportivo annonce que le Barça est passé à l'offensive dans le but de signer le défenseur gratuitement en juin. Un contrat de quatre ans aurait été proposé au joueur de 25 ans formé à Chelsea.