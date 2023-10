La comparaison osée de N’Golo Kanté entre le championnat saoudien et la Ligue 1

La suite après cette publicité

Après avoir tout remporté en Europe sous les maillots bleus de Leicester, Chelsea et de l’équipe de France, N’Golo Kanté a décidé d’aller en Arabie saoudite cet été. Sous la tunique d’Al-Ittihad, l’ancien Caennais régale au milieu de terrain avec Fabinho et fait également équipe avec Karim Benzema. De belles performances qui nourrissent le débat sur un éventuel retour avec les Bleus. Actuellement quatrièmes de Saudi Pro League, les ouailles de Nuno Espirito Santo doivent néanmoins faire face à une farouche concurrence.

Une concurrence qui démontre un certain niveau de compétitivité dans un championnat encore en croissance. Ce lundi, L’Equipe publiait un papier sur la situation du milieu de terrain âgé de 32 ans. Dans l’article, on nous informe d’ailleurs que le vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 serait agréablement surpris du niveau du championnat saoudien. Pour lui, les rencontres entre les cinq meilleures équipes saoudiennes n’ont rien à envier aux plus belles affiches de Ligue 1. Un avis qui risque de faire grincer des dents dans l’Hexagone…