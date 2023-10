Équipe de France : l’épineux casse-tête N’Golo Kanté

La suite après cette publicité

La dernière de N’Golo Kanté en équipe de France remonte à juin 2022. Depuis, l’ancien joueur de Chelsea a connu de nombreuses péripéties. Cet été, l’infatigable milieu de terrain a quitté le sud-ouest de Londres après une énième saison tronquée par les blessures (9 matchs toutes compétitions confondues, 685 minutes de jeu). Si lors de son retour avec les Blues en fin de campagne 2022-2023, Kanté affichait un très bon niveau, ce dernier a pris la route d’Al-Ittihad pour aller former une équipe alléchante aux côtés de Karim Benzema notamment. Et ça marche.

Le champion d’Angleterre 2016 et 2017 a jusqu’à présent déjà participé à plus de rencontres que l’an passé avec Chelsea. Il forme avec Fabinho un duo grandiose, le Brésilien lui permettant de se projeter avec le ballon. En démontre son magnifique but contre Al-Fateh. Sous sa nouvelle tunique, le Français a enfin enchaîné plus de dix matchs de rang. Mieux, ses performances sont très satisfaisantes. De quoi taper dans l’oeil de Didier Deschamps ?

Un casse-tête de plus pour Didier Deschamps

D’après L’Équipe, le sélectionneur des Bleus réfléchirait en interne à rappeler le milieu de 32 ans, mais deux questions se posent pour lui : 1: Difficile de rappeler un cadre pour ne pas l’utiliser comme avant. 2 : Comment réintégrer Kanté sans priver la "nouvelle" génération de minutes pour grandir ? Ce qui est sûr, c’est que Kanté reste sélectionnable, lui qui n’a pas pris sa retraite internationale. Fin août dernier, Didier Deschamps avait d’ailleurs laissé entrevoir qu’un retour était possible pour l’ex-pensionnaire de Stamford Bridge, s’il «enchaîne les matches».

«Avez-vous l’image d’un homme qui crée des problèmes dans un vestiaire ? Il ne lui manque que l’Euro pour boucler la boucle. Ce serait fabuleux de finir par ce titre», murmure-t-on dans l’entourage du joueur, qui n’a visiblement pas oublié l’équipe de France. Taiseux, professionnel et évidemment doté d’un immense volume de jeu sur le terrain, en plus de ses autres qualités, le profil de N’Golo Kanté ne ferait sans doute pas de mal aux Bleus. Reste à savoir quel serait son rôle au sein de l’équipe.

Quelle intégration ?

Mardi soir, à 21 heures, l’équipe de France affrontera l’Écosse. L’occasion pour les habituels remplaçants que sont Boubacar Kamara et Youssouf Fofana de se montrer, alors que "NG" pointe le bout de son nez. Le premier est très à l’aise devant la défense et réalise un début de saison canon avec Aston Villa (5e de Premier League). Le deuxième était proche de partir cet été, mais est resté en France pour solidifier son statut de cadre à l’AS Monaco. Loin devant eux dans la hiérarchie, Didier Deschamps tente de bâtir un trio - voire un quatuor - constitué d’Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann ainsi qu’Eduardo Camavinga (couteau-suisse de l’équipe) depuis 18 mois environ. Une base, jeune certes, mais qui a fait ses preuves lors du Mondial 2022 au Qatar.

Paul Pogba, définitivement écarté de l’équipe de France après ses récentes frasques, a peut-être laissé le champ libre à N’Golo Kanté pour revêtir le tablier et ainsi se frayer un chemin vers les Bleus. Mais le champion du Monde 2018 acceptera-t-il de revenir pour être sur le banc ? Sera-t-il déjà sur le banc ? Quand on connaît le bilan impressionnant et les performances irréprochables de l’ancien joueur de Chelsea, difficile de l’imaginer hors du pré. Difficile également de voir Didier Deschamps venir rompre l’excellente structure créée dans l’entrejeu avec un Tchouaméni devenu impérial cette saison, un Griezmann toujours aussi décisif et un Rabiot parfait dans son rôle pour équilibrer le flanc gauche. N’Golo Kanté pourrait - s’il continue - venir bouleverser les plans du sélectionneur des Bleus, à l’aube d’un Euro 2024 qui s’annonce plus qu’ouvert.