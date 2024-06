FC Barcelone : Deco part à la chasse d’une grande star de Premier League

Alors que la majorité des pays ont les yeux braqués sur l’Euro 2024 et ses alléchantes affiches, les clubs préparent déjà leurs prochaines échéances en planifiant la stratégie estivale sur le mercato à venir. Et s’il y a bien une équipe qui sera scrutée à la loupe, ce sera le FC Barcelone qui peine réellement à retrouver les sommets européens avec solidité et régularité depuis plusieurs saisons. Les problèmes financiers n’aident absolument pas le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco dans leur «mission reconstruction». Cet été s’annonce particulièrement capital pour le président catalan, largement critiqué et remis en question par les socios. Les résultats sportifs du club sont pour le moins moyens, la situation économique semble se détériorer d’année en année au point où le club ne peut pas recruter, et la gestion de certains dossiers comme Messi, Koeman et Xavi a été assez controversée.

La suite après cette publicité

En effet, un groupe d’opposition devrait être révélé au public prochainement. Il est mené par Joan Camprubí Montal, ingénieur de 36 ans et socio du club qui s’est déjà montré très critique avec l’actuel président sur les réseaux sociaux et qui a pour objectif assumé de prendre sa place dans un avenir proche. Le projet du groupe va être présenté au public dans les mois à venir et a un objectif très clair : sauver le club de la situation désastreuse dans laquelle il est englué. Il compte déjà sur de nombreux soutiens, principalement chez les socios les plus jeunes. Pour sauver sa tête, Joan Laporta doit donc taper un grand coup sur le mercato estival pour entourer ses jeunes cadres Lamine Yamal, Pedri, Gavi et compagnie et ainsi donner de solides armes au nouveau tacticien Hansi Flick.

À lire

Mais que devient donc Gavi ?

Négociations sur la bonne voie mais…

L’ailier colombien Luis Díaz de Liverpool est l’une des priorités estivales du FC Barcelone pour donner un saut de qualité à l’équipe désormais entraînée par Hansi Flick. Selon la presse colombienne, confirmée par les médias catalans de SPORT et de Mundo Deportivo, une rencontre aura lieu prochainement entre l’entourage du joueur des Reds et les émissaires du club catalan aux Etats-Unis avec pour objectif de verrouiller l’éventuelle arrivée du natif de Barrancas en Catalogne. La presse colombienne ajoute également que Luis Díaz «serait sur la bonne voie» pour quitter Anfield et se diriger vers la Liga, même s’il reste encore un long chemin à parcourir dans les discussions. Bien que les chiffres n’aient pas encore été évoqués, sa valeur de marché est estimée à près de 75 millions d’euros, avec un contrat en cours avec Liverpool jusqu’à l’été 2027.

La suite après cette publicité

En effet, c’est un secret pour personne : les problèmes économiques du FC Barcelone ne sont pas nouveaux. La signature de Luis Díaz pour le Barça serait un renfort de luxe pour les lignes offensives, même si son hypothétique incorporation entraînerait, par effet domino, la nécessité de réaliser une grande vente. La direction catalane est toujours en attente d’un départ pour connaître le plafond de coût de l’effectif inscrit en Liga et les finances restantes, liées au fair-play financier instauré par l’instance espagnole, pour réaliser d’éventuelles nouvelles signatures. En tout cas, Luis Diaz reste actuellement concentré sur l’équipe nationale de Colombie avec qui il disputera la Copa América aux Etats-Unis, étant le leader principal de l’entraîneur Néstor Lorenzo. Il sera dans le pays de l’oncle Sam au moins jusqu’au 3 juillet, quand les Colombiens affronteront le Brésil lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.