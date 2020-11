L1 : le PSG accroché par Bordeaux avant son déplacement à Manchester

Suite de la 12e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec une rencontre entre le Paris Saint-Germain (1er, 24 pts) et les Girondins de Bordeaux (12e, 15 pts) au Parc des Princes. Battus par l'AS Monaco la semaine passée, les Parisiens devaient se reprendre en championnat tout en préparant de la meilleure des manières leur déplacement à Old Trafford en C1, alors que les Bordelais, vainqueurs de Rennes lors de la 11e levée, voulaient créer la surprise.

Après le but contre son camp du jeune Pembélé (10e, 0-1), les Parisiens se reprenaient en quelques minutes. Neymar transformait d'abord un penalty (27e, 1-1) avant un but de l'Italien Kean sur l'action suivante (28e, 2-1). Surpris, les Girondins ne rendaient pas les armes et l'ancien Parisien Adli égalisait en seconde période (60e, 2-2). Le score en restait là. Avec ce nul, le PSG conservait la tête du classement. Le club au scapulaire passait onzième.