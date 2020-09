OM : une page se tourne pour Christopher Rocchia

Juillet 2019. En manque de temps de jeu à Marseille, Christopher Rocchia, avec l’accord d’André Villas-Boas, décide de rejoindre Sochaux pour un prêt d’un an. L’objectif alors était clair : emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience pour revenir plus fort dans son club formateur. Malgré une fin de saison prématurée du fait du Covid-19, l’opération prêt à Sochaux a été un grand succès (22 matches de L2 - 1 but). Et pour sa première saison pleine, il a terminé parmi les meilleurs spécialistes du poste en Ligue 2.

Preuve de sa belle saison dans le Doubs, Rocchia, dont le contrat se termine en juin 2021, s’est vu proposer une prolongation de contrat peu avant la reprise de l’entraînement. Mais le joueur, qui attendait des garanties sportives avant même d’évoquer l’aspect financier, a temporisé. Mais une blessure au genou contractée début juillet et une indisponibilité de plusieurs semaines l’ont empêché d’effectuer la préparation estivale du club phocéen au Portugal puis en Allemagne. Après avoir attendu et espéré durant plusieurs semaines son retour, prenant des nouvelles régulièrement de l’état de santé de son joueur, André Villas-Boas, très déçu de la tournure prise par cette inconfortable situation a dû s’orienter sur un choix plus expérimenté pour épauler Jordan Amavi, à savoir l’ancien joueur de l’Inter Milan Yuto Nagatomo (33 ans).

«Rocchia n'éprouve aucune rancoeur et n'en veut à personne»

Dès lors, compliqué pour Christopher Rocchia, revenu par ailleurs en bonne forme, de rester dans la cité phocéenne comme nous l’a expliqué l’entourage du joueur. « Contrairement à ce qu'il s'est dit, Christopher n'a jamais fait partie d'une liste d'indésirables. Il était apprécié par André Villas-Boas mais malheureusement, sa blessure contractée début juillet a tronqué sa préparation. Dès lors, il n'a pas pu avoir sa chance durant les amicaux avec l'OM. Marseille a préféré miser sur un élément d'expérience plutôt que Christo. »

Très attaché à son club de cœur, Rocchia n’en veut à personne après ce rendez-vous raté avec l’OM. « Il n'éprouve aucune rancœur et n'en veut à personne. Maintenant que la situation est clarifiée, il peut tourner la page et se concentrer sur un nouveau challenge et revenir à son idée première, grappiller du temps de jeu et faire une nouvelle saison pleine comme celle qu'il a pu réaliser à Sochaux. Il a déjà quelques pistes». Justement, à 22 ans, l’ancien Sochalien n’a plus de temps à perdre et veut trouver un club stable où il pourra s’épanouir et bénéficier de la confiance de son coach. Selon nos informations, Troyes en Ligue 2, Lucerne en Suisse, Heerenveen aux Pays-Bas ou encore Saint-Étienne gardent un œil sur lui...