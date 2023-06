Qualifs CAN 2023 : le Mali, le Nigeria et le Cap-Vert valident leur ticket

L’avant-dernière journée des qualifications pour la CAN 2023 se poursuivait ce dimanche avec plusieurs confrontations au programme. Trois affiches étaient notamment programmées à 18h. Parmi ces dernières, on retrouvait un beau duel en tête du groupe G entre le Mali et le Congo. Après une première période sans réalisation, les Maliens prenaient le meilleur sur leur adversaire grâce à des buts de Ibrahima Koné et Nene Dorgeles (2-0). Grâce à cette victoire, le Mali a validé son ticket pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côté d’Ivoire.

Dans les autres rencontres, le Nigeria se déplaçait pour affronter la Sierra-Leone dans le groupe A. Les visiteurs prenaient rapidement l’ascendant par l’intermédiaire de Victor Osimhen qui réalisait un doublé en première période. Si les locaux trouvaient les ressources pour égaliser après la pause, le Nigéria pouvait compter sur son autre star, , pour faire la différence en fin de match (2-3). Une victoire qui permet également aux Nigérians de se qualifier pour la prochaine CAN. Enfin, le Cap-Vert s’imposait face au Burkina Faso (3-1)

