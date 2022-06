Paris FC : Rai nouvel actionnaire

L'Équipe nous apprend que Rai, ancien capitaine et n° 10 emblématique du Paris SG, devient actionnaire minoritaire du côté du Paris FC ! Le Brésilien est partie prenante de Sport Bridges Venture (SBV), qui va prendre 9% du capital de l'écurie francilienne contre plus de 3 M€.

«Je suis ravi que Rai nous rejoigne, autant le footballeur que l'homme. Sa fondation, qui vient en aide à des jeunes issus des favelas, ça me parle. Il va nous aider en tant qu'ambassadeur à agrandir notre cercle de partenaires, il aura également un impact sociétal, les actions RSE (Responsabilité sociale des entreprises) étant de plus en plus présentes dans le football et doit nous ouvrir les portes du Brésil», a expliqué le président parisien Pierre Ferracci au quotidien sportif.