Liverpool lance l'assaut sur un milieu de terrain du FC Barcelone

«Nos besoins ont changé bien sûr. Je sais que nous avons eu cette discussion depuis le début et je suis celui qui a dit que nous n'avions pas besoin d'un milieu de terrain et vous aviez raison et j'avais tort. C'est la situation. Mais le point spécifique ne change pas : nous ferons quelque chose, mais ce doit être le bon». Voilà les mots forts lâchés par Jürgen Klopp, en conférence de presse, après un début de saison délicat.

Si Liverpool a enregistré l'arrivée d'Arthur Melo, sous la forme d'un prêt pour se renforcer, l'ex-Catalan s'est longuement blessé et ne devrait pas revenir avant 2023. Mais en plus de cela, les contrats de Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et la fin du prêt d'Arthur, compromettent l'effectif de Jürgen Klopp, qui connaît sa pire période depuis son arrivée au club de la Mersey. Avec tous ces départs à prévoir et des performances décevantes à ce poste, Liverpool compte frapper fort.

Liverpool passerait à l'attaque dès cet hiver

Comme l'informe Sport, en Catalogne, Liverpool aurait jeté son dévolu sur Frenkie de Jong. Bien qu'il n'ait pas concrétisé son départ lors du dernier marché des transferts vers Manchester United - où il était pourtant une priorité d'Erik ten Hag - l'avenir de Frenkie de Jong pourrait bien se retrouver en dehors de Barcelone. Après l'échec de Manchester United dans ce dossier, Liverpool veut doubler son rival pour s'offrir le Néerlandais.

Sous contrat jusqu'en 2026, Frenkie de Jong n'est pas un élément indiscutable du onze de Xavi Hernandez et envisagerait favorablement un départ. Les récentes blessures à Liverpool dans ce secteur pourraient obliger les Reds à passer à l'action dès cet hiver pour l'enrôler, précise le média catalan. Reste à savoir si d'autres clubs se jetteront sur le milieu de terrain, que le Barça n'empêchera pas de partir après un été agité.