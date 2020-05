L'OL peut redouter l'exode de ses stars

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas se bat comme un beau diable depuis des semaines. Mais cela n'a servi à rien. La LFP a décidé d'arrêter officiellement le championnat et de figer les positions, excluant de fait l'OL à une participation à une Coupe d'Europe. Septième du classement de Ligue 1, le club rhodanien n'a plus qu'à espérer que la Coupe de la Ligue soit finalement jouée et il lui faudra alors vaincre le PSG pour obtenir un ticket pour la Ligue Europa. Jean-Michel Aulas continue donc de se démener pour relancer la saison. Car au-delà de l'impact financier que cela représente pour son club, il sait aussi que cela compliquera ses affaires durant le mercato estival.

Avant l'épidémie de coronavirus, l'OL savait qu'il se ferait attaquer cet été sur ses stars les plus en vue, comme Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Pour ce dernier par exemple, Manchester United et Chelsea avaient déjà tenté leur chance en hiver et comptaient bien revenir à la charge durant l'été. Avec la crise sanitaire, les prix ont des chances de chuter, contrairement à l'intérêt des plus gros clubs européens. Surtout, la non-participation de l'OL, pour l'instant, à une Coupe d'Europe va limiter ses arguments auprès des joueurs courtisés.

L'OL obligé de revoir ses plans ?

Car si Dembélé pourrait avoir un bon de sortie contre un beau chèque, ce n'était pas le cas de Memphis Depay et de Houssem Aouar. Comme le raconte Le Progrès, l'OL peut redouter des changements sur ces deux dossiers. Memphis Depay, qui s'est retapé depuis sa grave blessure, arrive en fin de contrat en juin 2021 et pourrait profiter de cette fenêtre estivale si particulière pour rejoindre un nouveau club. La Lazio Rome, bien embarquée en Serie A et donc potentiellement en Ligue des Champions, serait toujours présente.

Houssem Aouar, lui, est courtisé par de très nombreux clubs, de la Juventus Turin à Manchester City en passant par le PSG. L'OL souhaite le conserver au moins encore un an, mais que fera-t-il si une offre élevée arrive ? Le prix estimé s'élève à 50 M€, ce qui apparaît désormais très cher. Confronté à une crise économique, l'OL peut-il revoir sa position ? Il sait aussi qu'il compte un secteur offensif sacrément fourni après les derniers renforts hivernaux et estivaux de la saison 2019-2020 et sans Coupe d'Europe, il faudra aussi savoir dégraisser...