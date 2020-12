Leroy Sané, le prince du Bayern Munich devenu joker de luxe

Le Bayern Munich n'a pas lâché le morceau. A l'été 2019, les pensionnaires de l'Allianz Arena souhaitaient s'attacher les services de Leroy Sané. Mais malgré leurs arguments et plusieurs offensives, les Allemands n'avaient pas réussi à convaincre Manchester City de vendre son joueur, gravement blessé au genou le 4 août lors du Community Shield face à Liverpool. Il avait dû faire une croix sur un transfert et sur sa saison 2019-2020. Une blessure dont il avait parlé en mars dernier sur le site officiel des Citizens.

«Ce fut la blessure la plus grave et la plus longue que j’aie jamais eue dans ma carrière. C’était difficile. Surtout le premier jour après l’opération, car vous ne pouvez pas bouger du tout. Aucun athlète n’y est habitué. Vous devez vous pousser tous les jours parce que vous savez que ce sera une longue cure de désintoxication». L'international allemand (25 capes, 6 buts) a pu retrouver les terrains le 22 juin dernier face à Burnley. Ce jour-là, il était entré 12 minutes (victoire 5-0), pour ce qui était son dernier match avec les Skyblues. En effet, le 3 juillet dernier, il a rejoint le géant munichois et retrouvé la Bundesliga après quatre années passées en Premier League.

5 buts en 10 apparitions au Bayern Munich

«Le FC Bayern Munich a signé l'international allemand Leroy Sané. Sané est sous contrat avec Manchester City depuis 2016. Le joueur de 24 ans a signé un contrat de cinq ans jusqu'au 30 juin 2025 et commencera à préparer la prochaine saison à Munich la semaine prochaine». Si son transfert est estimé à un peu moins de 50 M€, Leroy Sané (24 ans) était attendu de pied ferme en Bavière. Titulaire lors de la première journée de championnat, il avait même marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs contre son ancien club, Schalke 04. Des débuts prometteurs pour le natif d'Essen, qui avait enchaîné avec deux autres titularisations.

Mais il avait été touché de nouveau au genou face à Hoffenheim, le 27 septembre dernier. Un mois plus tard pratiquement, il faisait son retour en jouant 23 minutes contre l'Eintracht Francfort (24 octobre). Le temps pour lui de trouver le chemin des filets une fois. Titulaire le week-end suivant face à Cologne (31 octobre), il a depuis démarré toutes les rencontres sur le banc. Depuis un mois, son coach ne le titularise plus, soit 5 rencontres toutes compétitions confondues. Ce qui ne l'a pas empêché de marquer trois buts (2 contre Salzbourg en C1, 1 contre Dortmund), malgré un temps de jeu moins important. Au total, Leroy Sané a joué 10 matches au Bayern Munich, 4 en tant que titulaire et 6 en tant que remplaçant (5 buts dont 3 en Bundesliga et 2 en Champions League).

Sané doit s'adapter au style de Flick et gérer la concurrence

Des statistiques intéressantes pour un élément talentueux et qu'on attendait comme le nouveau prince de Munich comme nous l'explique Lukas Hörster, journaliste pour Fussball Transfer. «Leroy Sané a montré deux visages, jusqu'à présent, depuis qu'il est au Bayern Munich. Selon moi, il est l'ailier le plus spectaculaire de l'équipe avec ses supers qualités et il a déjà marqué de nombreux buts en tant que joker. Il est plus efficace que Kingsley Coman, Serge Gnabry et Douglas Costa actuellement». Toutefois, le footballeur de 24 ans n'a pas encore convaincu totalement son nouvel entraîneur. Celui qui est plus un joker de luxe actuellement va devoir se réinventer.

«Il est vraiment un mauvais défenseur et c'est ce que Flick ne voulait pas. Pour lui, il est très important lorsque vous perdez le ballon que vous essayez de revenir directement. Et c'est un problème avec Sané, comme à Manchester City. Flick l'utilise sur l'aile droite en tant que remplaçant qui peut faire les différences dans les rencontres serrées. Par exemple, à Dortmund ou lors des deux matches contre Salzbourg, cela a très bien fonctionné. Leroy Sané doit s'adapter au style de Flick. S'il le fait, il sera un super transfert. Pour moi, c'est une question de temps. Demain (mardi) contre l'Atlético, il commencera je pense». L'occasion pour lui de montrer à Hansi Flick et à son club qu'il a tout pour être un titulaire au sein de ce rouleau compresseur qu'est le Bayern Munich.