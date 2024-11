Pau Cubarsí voit Lamine Yamal remporter le Ballon d’Or

À seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà promis à un grand et bel avenir. L’ailier droit du FC Barcelone a fait sensation durant la saison passée où il a notamment remporté l’Euro avec l’Espagne. Une compétition dans laquelle il a terminé meilleur passeur et a été décisif en finale. Récompensé ce lundi à Paris du trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, le natif d’Esplugues de Llobregat visera sans doute le Ballon d’Or dans les prochaines années. C’est en tout cas ce qu’a indiqué son coéquipier en club et en sélection, Pau Cubarsí, à RAC1.

La suite après cette publicité

« Est-il capable de remporter le Ballon d’Or ? Oui, maintenant tout le monde voit qui est Lamine. Je le connais, je connais son potentiel et je crois qu’il est capable d’y parvenir », a indiqué le défenseur de 17 ans, dont les propos ont été relayés par Sport. Plus jeune joueur de l’histoire à faire partie du top 10 du Ballon d’Or (à 17 ans et 107 jours), celui qui s’est classé 8e de cette édition 2024 tentera d’aller chercher le Graal dans les prochaines années. Et de, pourquoi pas, battre un nouveau record de précocité.