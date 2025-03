LdN : la liste de l’Allemagne pour défier l’Italie

La trêve internationale approche à grands pas, et les listes des différents sélectionneurs s’apprêtent à tomber. Du côté de l’Allemagne, Julian Nagelsmann a dévoilé le nom des 23 éléments qui disputeront les quarts de finale aller et retour de la Ligue des Nations contre l’Italie. Et un absent est à noter.

Mit diesen 2️⃣3️⃣ wollen wir das Halbfinale klar machen! 🔥🔥🔥



🇮🇹🇩🇪 | 20. März, 20:45 Uhr | ARD

🇩🇪🇮🇹 | 23. März, 20:45 Uhr | RTL#dfbteam #nationsleague pic.twitter.com/CM2jauD8LT — DFB-Team (@DFB_Team) March 13, 2025

Pour ses 20e et 21e matchs à la tête de la Nationalmannschaft, Nagelsmann devra faire sans Florian Wirtz, puisque le joueur de 21 ans s’est blessé contre le Werder Brême en Bundesliga le week-end dernier. Mais l’ancien coach du RB Leipzig pourra compter sur d’autres forces vives, comme Leroy Sané, Jamal Musiala ou Karim Adeyemi.