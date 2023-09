Qualifications Euro Espoirs 2025 : les Bleuets réussissent leur entrée en lice contre la Slovénie

La suite après cette publicité

Pour sa première à la tête des Espoirs, Thierry Henry avait débuté avec une victoire nette à Nancy jeudi dernier lors d’une rencontre amicale contre le Danemark (4-1). Mais les choses sérieuses commençaient réellement ce lundi à Koper pour les Bleuets et leur nouveau sélectionneur. En effet, les jeunes pousses françaises, placées dans la poule H des éliminatoires de l’Euro 2025, disputaient leur premier match de qualification en Slovénie. Les locaux mettaient d’ailleurs une pression considérable à la récupération du ballon pour bloquer la construction du jeu des coéquipiers de Rayan Cherki et Bradley Barcola.

Malgré ce pressing bien effectué par les Slovènes, les Bleuets se créaient la première occasion de cette rencontre. Juste avant la fin du premier quart d’heure, Rayan Cherki servait Arnaud Kalimuendo qui enchaînait directement avec une lourde frappe sans tromper le gardien adverse (13e). Dans la foulée de cette action française, Guillaume Restes était mis à contribution à son tour. Le portier toulousain effectuait une superbe double parade décisive à bout portant pour conserver ses cages inviolées (17e). Alors que le rythme de la rencontre redescendait légèrement, les joueurs de Thierry Henry trouvaient la faille dans le temps additionnel de cette première période grâce à la volée gagnante de Bradley Barcola (45e+1, 0-1).

Les Bleuets déroulent, Bradley Barcola signe un doublé

Alors que les 22 acteurs de cette rencontre se dirigeaient vers la mi-temps, Arnaud Kalimuendo s’arrêtait brusquement après un contrôle de la poitrine. L’attaquant du Stade Rennais devait d’ailleurs céder sa place à Elye Wahi dès le retour des vestiaires. Malgré cette mauvaise nouvelle, Quentin Merlin se procurait la première situation de cette deuxième période mais le latéral était contré au tout dernier moment (48e). Et ce n’était que partie remise puisque quelques minutes plus tard, Rayan Cherki inscrivait le but du break après un relais avec Bradley Barcola et Malo Gusto (50e, 0-2). Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain faisait lui aussi parler la poudre à nouveau peu avant l’heure de jeu pour lancer les Bleuets vers leur première victoire dans la compétition (57e, 0-3).

Guillaume Restes réalisait ensuite plusieurs parades de grande classe pour empêcher les Slovènes de revenir dans cette rencontre (59e et 60e) tandis que Rayan Cherki et Elye Wahi trouvaient de leur côté le portier adverse (68e et 74e). En toute fin de match, les Bleuets punissaient la Slovénie avec Sékou Mara qui concluait facilement après un échange sur le droite entre Maghnes Akliouche et le nouvel attaquant du RC Lens (88e, 0-4). Grâce à cette victoire nette et sans bavure, l’équipe de France Espoirs lance parfaitement ces qualifications pour l’Euro 2025. Les Bleuets retrouveront la Bosnie le 13 octobre prochain lors de la 2ème journée de ces éliminatoires.