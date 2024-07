Chelsea : la déclaration forte de David Fofana sur l’affaire Fernández

Les réactions après la vidéo polémique d’Enzo Fernández et des joueurs argentins se multiplient. Après Wesley Fofana et Jules Koundé, David Datro Fofana a réagi à la publication de son coéquipier à Chelsea. « Le football que j’aime est multiethnique. Le racisme sous toutes ses formes doit être condamné dans les termes les plus forts possibles », déclare l’international ivoirien (3 sélections) dans sa story IG. « Ces actes n’ont pas leur place dans le football ni même ailleurs. Ce combat doit vraiment être pris au sérieux par tous les acteurs de ce sport. »

L’Argentin s’est excusé par rapport à son comportement, mais visiblement, les Français de Chelsea lui en veulent beaucoup. Le club londonien a par ailleurs annoncé qu’une enquête a débuté et prépare des sanctions contre son milieu de terrain. La Fédération française de football (FFF), elle, va porter plainte auprès de la FIFA contre l’Argentine.