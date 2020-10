Nantes - PSG Streaming : comment regarder le match en direct

Après une nouvelle semaine de Ligue des Champions, la Ligue 1 Uber Eats reprend ses droits ce week-end et les grosses affiches s’enchaînent. Et c’est un classique du championnat de France qui débarque sur nos écrans ce samedi soir entre le FC Nantes et le PSG. Une affiche toujours spectaculaire entre deux équipes à la forme physique diamétralement opposée. D'un côté, une formation nantaise, jeune et pleine de vie qui va jouer l’un des matches les plus importants de sa saison dans une enceinte de La Beaujoire qui ne pourra pas accueillir de spectateurs. Et de l’autre une équipe du Paris Saint-Germain décimée et handicapée de nombreux cadres, blessés ou suspendus.

Contrairement à Thomas Tuchel qui va devoir faire sans Neymar, Di Maria, Bernat, Verratti, Icardi, Paredes et Draxler, Christian Gourcuff va pouvoir compter sur ses forces vives comme Marcus Coco, Moses Simon, Ludovic Blas ou encore Randal Kolo-Muani. Le match sera spécial aussi pour le nouvel attaquant des Canaris, Jean-Kevin Augustin, qui va retrouver son club formateur. On salive à l’idée d’en découdre dans une affiche de L1 qui sent la poudre.

Cette rencontre promet du grand spectacle et vaut le détour tant son issue est incertaine. Ce Nantes-Paris SG, qui pèse tout de même 17 titres de champion de France, est très équilibré (23 victoires pour Nantes, 20 nuls et 25 victoires pour le PSG). Et la diffusion à la télévision de ce choc entre les deux clubs historiques de la L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce samedi soir à 21h. Si vous êtes un supporter du FCN ou du club parisien et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Nantes vs PSG en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette ou même téléphone portable.

Canal + propose des offres sans engagement pour le stream de cette affiche entre la formation présidée par Waldemar Kita et celle dirigée par Nasser al-Khelaïfi. Avec un mois d'essai cumulé à des réductions sur le prix de l’abonnement, il est désormais possible de regarder du foot en streaming sans se ruiner ! Idéal donc pour ceux qui sont confinés chez eux ou en manque d’occupation ou qui souhaitent regarder en toute discrétion cette rencontre de la 8e journée du championnat de France qui sera arbitré par Hakim Ben El Hadj. L’homme en noir de 42 ans, qui a distribué 17 cartons jaunes et 3 cartons rouges en 4 matches de L1 cette saison, sera assisté par Gwenaël Pasqualotti et Mohamed Benkemouche. Olivier Thual sera le quatrième arbitre.

