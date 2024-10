Un champion du monde de F1 se moque du PSG

Depuis qu’il est entré dans l’ère qatarie, le Paris Saint-Germain est devenu l’une des équipes les plus regardées du monde. Revers de la médaille : comme les Rouge et Bleu ont souvent accumulé les échecs en Ligue des Champions, ils sont également un club souvent critiqué. Et dernièrement, c’est le champion du monde de Formule 1 2016 qui n’a pas manqué de faire une remarque sur le PSG.

La suite après cette publicité

Invité à commenter sur Skysports F1 l’arrivée au sein de l’écurie Aston Villa de l’ingénieur star Adrian Newey, l’Allemand Nico Rosberg a fait savoir que, selon lui, l’accumulation de noms prestigieux ne garantissait pas le succès d’une équipe. «Regardez le cas du PSG en foot. Ils ont eu Messi, Neymar et Mbappe, trois des meilleurs joueurs du monde, dans la même équipe, mais ils n’ont jamais gagné la Ligue des Champions. C’est formidable de réunir du beau monde, mais ils doivent étroitement collaborer ensemble dans l’intérêt général pour réussir».