CdM : l'équipe de France va bientôt connaître son dernier adversaire

Ce mardi soir à 20h, aura lieu le match de barrage de la zone Asie pour la Coupe du Monde 2022 entre l’Australie et les Émirats arabes unis. Le vainqueur de cette rencontre unique qui aura lieu au Qatar affrontera le 13 juin prochain, le Pérou, 5e de la zone sud-américaine.

Le vainqueur de cette finale entre le représentant de la zone asiatique et la sélection péruvienne se qualifiera pour la Coupe du monde à la fin de l’année et intègrera le Groupe D déjà composé de l’Équipe de France, de la Tunisie et du Danemark.