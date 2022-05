Coupe du monde 2022 : les barrages intercontinentaux auront lieu au Qatar

Alors que sur les dernières éditions, les barrages intercontinentaux se faisaient sur une confrontation aller-retour se disputant chez les deux pays concernés. Mais pour cette édition 2022, la FIFA a décidé de centraliser ces rencontres tout en instaurant un match unique. Ainsi, le 7 juin dans le stade d'Ahmad-bin-Ali, l'Australie et les Émirats arabes unis croiseront le fer tandis que la finale entre le représentant asiatique et le représentant sud-américain, à savoir le Pérou, se déroulera le 13 juin prochain dans le même stade.

La suite après cette publicité

Le dernier adversaire de la France dans un groupe constitué du Danemark et de la Tunisie sera ainsi connu. Ce sera d'ailleurs le premier adversaire des Bleus dans la compétition. En parallèle, la confrontation entre le représentant de l'Océanie qui est la Nouvelle-Zélande et le représentant de la CONCACAF qui est le Costa Rica aura lieu le 14 juin. Le vainqueur sera placé dans le groupe E avec l’Espagne, l’Allemagne et le Japon. Le dernier ticket via les barrages européens - qui se disputeront entre l'Écosse, le Pays de Galles et l'Ukraine - sera délivré le 8 juin mais les rencontres auront lieu en Europe.

Last 2⃣ FIFA #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ berths to be decided at Qatar’s 🇶🇦 Ahmad Bin Ali Stadium 🏟️. Intercontinental playoffs on 13 and 14 June between 🇦🇺 or 🇦🇪 v. 🇵🇪 and 🇨🇷 v. 🇳🇿 will kick-off ⚽️ at 21.00 local time ➡️ https://t.co/iVTPYbOcU7 pic.twitter.com/1xnAuYzBUi