Un cadre du vestiaire du Barça dézingue Ronald Koeman

Il avait fait ses débuts en pro le 24 novembre 2020, aligné d'entrée en défense centrale, aux côtés de Clément Lenglet, sur la pelouse de Kiev, à l'occasion d'une rencontre de Ligue des Champions. Oscar Mingueza a depuis disputé 52 matches toutes compétitions confondues avec l'équipe première du FC Barcelone. Lancé par Ronald Koeman, le défenseur polyvalent de 22 ans, tantôt aligné dans l'axe, tantôt positionné côté droit, n'a pour autant pas de pitié pour le désormais ex-entraîneur du Barça. Dans des propos rapportés par Marca, le natif de Santa Perpètua de Mogoda se lâche et adoube Xavi.

La suite après cette publicité

«Le vestiaire avait besoin d'un changement. Il n'y avait pas l'atmosphère dont nous avions besoin. Les gens n'étaient pas heureux. Et quand on ne va pas bien et que les choses ne marchent pas, on a besoin de changer d'air. Je suis sûr qu'avec Xavi nous ferons de très bonnes choses. Les gens croient en ce qu'il dit et c'est très important», a-t-il expliqué, avant de poursuivre. «Nous nous entraînons avec une plus grande intensité et plus de pression. Maintenant, nous avons les idées claires et nous travaillons dans le but d'atteindre nos objectifs», persuadé que le derby peut être un tournant de la saison du Barça. Ronald Koeman appréciera.