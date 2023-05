Bayern Munich : une nouvelle star veut quitter le club

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone prépare demain. Les pensionnaires du Camp Nou s’activent déjà en coulisses, eux qui ont récemment annoncé les départs de Mateu Alemany et Jordi Cruyff. Ce dernier devrait d’ailleurs être remplacé par Deco en tant que directeur sportif. Du côté des joueurs, plusieurs mouvements sont à prévoir. Les Catalans travaillent au retour de Lionel Messi, en fin de contrat au Paris Saint-Germain.

L’autre priorité est de trouver le successeur de Sergio Busquets. Le milieu espagnol, dont le contrat s’achève cette saison, va s’en aller une fois l’exercice 2022-23 terminé. Depuis plusieurs mois, le nom de Martín Zubimendi est cité par les médias ibériques. Son profil plaît beaucoup à la direction. Mais Mundo Deportivo rappelle qu’il dispose d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Ce qui est beaucoup trop élevé pour les Barcelonais.

Le Barça y croit pour Kimmich

Ces derniers explorent d’autres options, comme la piste Ruben Neves (Wolverhampton). Ce mercredi, Mundo Deportivo en cite une nouvelle. En effet, les champions d’Espagne 2023 visent Joshua Kimmich. D’après la publication espagnole, le polyvalent milieu allemand fait l’unanimité au sein du Barça. Tout le monde l’apprécie et pense qu’il peut être un réel renfort. Il est aussi moins cher que Zubimendi, ce qui compte pour un club dans le rouge comme le FCB.

Selon MD, les Culés peuvent y croire puisque Kimmich (28 ans) envisage de quitter le Bayern Munich cet été et qu’il est très intéressé par le Barça, où il a déjà des amis comme Ter Stegen et Lewandowski. Le milieu, qui n’a pas vraiment digéré le départ de Julian Nagelsmann dont il était très proche, est donc prêt à claquer la porte. Outre le Barça, Manchester City est aussi attentif à sa situation. Mais il n’est pas certain que le Bayern Munich ouvre la porte.